NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Diese dürften sich im Rahmen der Erwartungen bewegen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem Ausblick am Montagabend. Auch am Ausblick des Pharmakonzerns auf das laufende Jahr dürfte sich nichts ändern, sodass die Konsensschätzungen trotz ungünstigerer Wechselkurse unverändert bleiben dürften./bek/ag;