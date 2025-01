NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Pharmakonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende Januar werde der Pharmakonzern Details zum geplanten Aktienrückkauf bekanntgeben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ liege der Fokus weiterhin auf der Immunologie sowie auf seltenen Krankheiten./bek/tav;