NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein weiteres Softwareunternehmen habe gewisse Nachfrageschwäche im ersten Quartal hinnehmen müssen, schrieb Analyst Mark Murphy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Erwartungen. Den Kursrutsch hält Murphy aber für überzogen angesichts weitgehend unveränderter Schätzungen./ag/ajx;