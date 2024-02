NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie des Triebwerkherstellers und Technologiekonzerns Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Dies schrieb Analyst David Perry nach Aktualisierung seines Bewertungsmodells in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;