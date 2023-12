NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst David Perry hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern geringfügig an. Dies habe aber keine Auswirkungen auf das Kursziel./gl/tih;