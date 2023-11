ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Safran auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Nach Ansicht von Analyst Ian Douglas-Pennant sind die kurzfristigen Erwartungen an den französischen Technologie- und Rüstungskonzern allmählich zu hoch. Nach den Zahlen zum dritten Quartal liege die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis 2024 über 4 Milliarden Euro und damit 30 Prozent über dem 2023er Ziel des Unternehmens, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies ist ihm zufolge zu optimistisch. Seine Schätzung liege bei 3,77 Milliarden Euro./ck/he;