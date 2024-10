FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Die am 25. Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften den Zielen des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns entsprechen, schrieb Analyst Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Kapitalmarkttag am 5. Dezember dürfte der nächste Kurstreiber sein./gl/tih;