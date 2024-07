HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Roadshow in Paris habe Finanzchef Frank Lorenz-Dietz die für 2024 stark erwartete Ergebnisentwicklung des Nutzfahrzeug-Zulieferers unterstrichen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu bleibe das Management mit Blick auf eine Erholung des Nutzfahrzeugmarktes im kommenden Jahr zuversichtlich. Das Unternehmen könnte 2025 ehrgeizigere mittelfristige Ziele ausgeben. Die Aktie sei historisch günstig bewertet angesichts des schnellen Schuldenabbaus und der sich verbessernden Profitabilität./gl/ag;