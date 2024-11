NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 48 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido passte sein Bewertungsmodell in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung an die jüngsten Neunmonatszahlen an. Er hält die Papiere des Versorgers für deutlich unterbewertet. Sie stehen auch auf der Empfehlungsliste der Bank./ag/zb;