NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach dem Kapitalmarkttag des Energieversorgers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. RWE gehe bei Erneuerbaren Energien in die Offensive, während sich die Wettbewerber zurückzögen, lautete das Fazit von Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx;