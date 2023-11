NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach einer quartalsweisen Überprüfung wichtiger Entwicklungen am globalen Markt für Erneuerbare Energien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Die Kosten seien nach dem Mitte 2022 erreichten Hoch derzeit rückläufig oder zumindest stabilisiert, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Stabil seien in Europa auch die in langfristigen Stromabnahmeverträgen vereinbarten Preise. In Deutschland ziehe derweil das Genehmigungsvolumen deutlich an./tih/edh;