NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Verzögerungen und Stornierungen von Projekten und der Wertminderungen von Orsted hätten die Investoren das Vertrauen in die Windenergie auf See verloren, konstatierte Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Offshore-Projekte von RWE seien aber nach wie vor "gesund"./edh/tih;