NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Er werte den Ausstieg des Energieversorgers aus zwei Offshore-Windprojekten mit einem Aufschlag zu den bis Dezember 2024 geleisteten Investitionen positiv, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/mis;