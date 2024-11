NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einer Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Dem Management des Versorgers zufolge dürften die Kapitalausgaben 2025 und 2026 nur begrenzt Einfluss auf die Ergebnisse im Jahr 2027 haben, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl;