ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Es sei nicht das erste Mal, dass RWE ins Ziel aktivistischer Investoren geraten sei, wie vom Fachblatt PeakLoad berichtet, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren hätten sich bei RWE zuletzt auf die Kapital-Allokation und die Kommunikation fokussiert sowie auf das Potenzial für Übernahmen in den USA und Aktienrückkäufe./ajx/zb;