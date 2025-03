NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran zog in einer am Montag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit aus dem Ausstieg des Energieversorgers bei zwei Offshore-Windprojekten. Dies sei zwar ein Fortschritt bei der angekündigten Verringerung der Nettoinvestitionen. Allerdings blieben Marktpreis-Risiken für die nächsten 15 Jahre bei dem Unternehmen./gl/mis;