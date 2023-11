NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von RWE nach Ausgabe längerfristiger Zielvorgaben mit einem Kursziel von 49,50 Euro auf "Buy" belassen. Höhere Erträge, höhere Kapitalausgaben, stärkere Gewinne - RWE sei zu den alten Tugenden zurückgekehrt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zur Dividende bemerkte Gandolfi, RWE sei zwar kein Dividendentitel, aber die in Aussicht gestellten Ausschüttungen sollten doch positiv aufgenommen werden./bek/ag;