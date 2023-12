FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group von 45 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diversifizierung über das Kerngebiet hinaus sei für TV-Konzerne hilfreich, aber nicht ausreichend, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die konjunkturellen Bedingungen seien in vielen Märkten immer noch herausfordernd und so bleibe sie in dieser Branche an der Seitenlinie./tih/bek;