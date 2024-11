NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 535 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen für die Briten am Montag an die zuletzt gekappten Auslieferungsprognosen von Airbus und Boeing an./ag/gl;