NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 210 Franken auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet nach einem Vergleich mit dem Marktkonsens weiter mit einer starken Entwicklung im ersten Halbjahr. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den anstehenden Bericht des Pharmakonzerns. Beim Ergebnis (Core EPS) ist er 6 Prozent optimistischer./ag/edh;