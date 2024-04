NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen fürs erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte leicht hinter den Markterwartungen zurückbleiben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sollte aber nicht sonderlich ins Gewicht fallen, da die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr wegen geringerer Wechselkursbelastungen leicht steigen könnten./mis/edh;