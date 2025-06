Roche mit positiven Daten zu Tecentriq mit Lurbinectedin - Roche-Aktie etwas leichter

In Kombination mit Lurbinectedin (Zepzelca) zeige diese einen signifikanten Überlebensvorteil bei kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, wie es in einer Mitteilung von Roche vom Montagabend heisst.

Die Kombination habe das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 46 Prozent und das Sterberisiko um 27 Prozent im Vergleich zur alleinigen Erhaltungstherapie mit Tecentriq gesenkt. Dies bei einer aggressiven Krebsart mit begrenzter Überlebensdauer und wenigen Behandlungsmöglichkeiten.

Diese Daten aus einer Phase-III-Studie sollen am diesjährigen Krebskongress Asco, der derzeit in Chicago läuft, vorgestellt werden und ausserdem in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht werden, so Genentech.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 264,17 Franken.

ys/

Basel (awp)