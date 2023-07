NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Mit Blick auf die am 27. Juli anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns lägen seine Prognosen für den Umsatz im zweiten Quartal sowie das Ergebnis je Aktie (Core EPS) im ersten Halbjahr etwas unter den jüngst veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;