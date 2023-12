FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 225 Franken belassen. Mit Carmot Therapeutics übernehme der Schweizer Pharmakonzern ein US-Unternehmen, dessen Produkte gegen Fettleibigkeit sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befänden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe Zweifel, dass die Transaktion Roche in diesem Bereich eine konkurrenzfähige Position verschaffen werde. Allerdings sei das immer noch besser, als gar nichts zu tun./gl/tih;