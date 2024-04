FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 288 auf 275 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Franken habe das Umsatzwachstum in negatives Terrain gedrückt, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei hätten sich auch der Wegfall von Covid-Umsätzen und Bremsspuren durch Generika-Konkurrenz bemerkbar gemacht. Die Bestätigung des Ausblicks habe an der Börse daher keine Entlastung gebracht./tih/he;