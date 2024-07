FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche vor der EASD-Jahreskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Vom 9. bis 13. September findet das 60. jährliche Treffen der European Association for the Study of Diabetes in Madrid statt./ck/bek;