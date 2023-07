ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat Rio Tinto nach einem Besuch der Förderstätte Oyu Tolgoi in der Mongolei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Nach etlichen Problemen an dem wichtigen Standort sei dort im März endlich die Produktion richtig angelaufen, schrieb Analystin Danielle Chigumira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese sollte bis 2028 noch steigen. Chigumira bevorzugt den Bergbaukonzern Rio Tinto weiterhin gegenüber Konkurrent BHP./gl/he;