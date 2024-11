ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5250 Pence belassen. Die Produktion in einer neuen Eisenerzmine in Simandou im Südosten des westafrikanischen Staates Guinea solle 2025 starten, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine Herausforderung. Verzögerungen drohten auch wegen rekordträchtiger Regenfälle und politischer Unsicherheiten./tih/la;