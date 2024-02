Rio Tinto 58.24 CHF -0.07% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Geschäftszahlen aus dem Rohstoffsektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Unter den großen drei Bergwerkskonzernen Anglo American, BHP und Rio Tinto hätten ihm die Zahlen von Rio Tinto am besten gefallen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde gut geführt und habe die Erwartungen leicht übertroffen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



