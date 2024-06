NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 169 Franken belassen. Die Schweizer Uhrenexporte seien im Mai um 2,2 Prozent gesunken, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit belaufe sich das Exportminus im bisherigen Jahresverlauf auf 3,4 Prozent./edh/gl;