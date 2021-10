Reisetipps für einen entspannten Urlaub

Eigentlich macht man Urlaub, um sich zu erholen und zu entspannen. Doch leider nimmt der Stress kurz zuvor oft überhand. Ob im Büro am voll beladenen Schreibtisch oder zu Hause inmitten von Koffern - kurz vor dem Urlaub wird die innere Ruhe meistens noch einmal auf die Probe gestellt. Aber je besser Ihre Vorbereitungen in den letzten Wochen und Tagen sind, desto entspannter können Sie den Urlaub beginnen.

1. Check-Liste anfertigen und abarbeiten

Wer ins Ausland will, braucht dafür meist einen Reisepass, für manche Länder auch ein Visum. Prüfen Sie Ihre Dokumente bereits einige Monate vor Reiseantritt auf ihre Gültigkeit. So ersparen Sie sich Behördengänge in letzter Minute und müssen nicht bangen, ob es mit Ausweis und Visum noch rechtzeitig klappt. Klären Sie alle wichtigen Fragen frühzeitig. Wer wird die Katze füttern und die Blumen giessen? Fällt eine Verabredung auf ihren Ferientermin? Wenn diese Dinge organisiert sind, können Sie im Urlaub besser abschalten und für Freunde und Kollegen besteht kein Grund, Sie im Urlaub zu kontaktieren - Sie können beruhigt offline bleiben.

2. Anreise planen

Wer für seinen Urlaub eine Fernreise geplant hat steht oft vor der Frage, wie er am Abreisetag am besten zum Flughafen kommt. Die Anreise mit dem Auto ist meist mit hohen Parkkosten am Flughafen verbunden, sodass es sich in den meisten Fällen lohnt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Viele Reise-Veranstalter bieten dafür Kombi-Tickets an, wie zum Beispiel das Rail&Fly-Angebot der Deutschen Bahn. Diese Fahrkarten gelten dann jeweils am Tag vor dem Abflug, sowie am Ankunfts- und Folgetag. Um sich den Stress am Flughafen zu sparen, ist es empfehlenswert, eine Zugverbindung zu wählen, mit der man garantiert zwei Stunden vor Schliessung am Check-In-Schalter ankommt und sich somit ausreichend Zeit einplant.

3. Einen Tag vor Abreise frei nehmen

Um überhaupt alle Vorbereitungen für den anstehenden Urlaub erledigen zu können, ist es ratsam sich bereits den Tag vor der Abreise frei zu nehmen. Noch besser wäre es sich zwei, drei oder mehr Tage für die Vorbereitungen einzuplanen, um Stress zu vermeiden. So hat man genug Puffer, um letzte Erledigungen zu machen, aber auch Zeit um herunterzukommen und den Arbeitsstress hinter sich zu lassen. Die Vorfreude auf die anstehende Reise kann wachsen und einem entspannten Start in den Urlaub steht nichts mehr im Weg.

4. Aufgaben nicht aufschieben

Ein weiterer wichtiger Tipp für einen entspannten Start in den Urlaub betrifft die Prokrastination. Wir alle kennen das Problem hin und wieder, wichtige Aufgaben auf den letzten Drücker zu erledigen, doch gerade kurz vor Reiseantritt, kann das zum grössten Stressauslöser werden. Deshalb heisst es Selbstdisziplin an den Tag legen, schon Wochen vor Urlaubsbeginn planen und alle anstehenden Aufgaben nicht am letzten Arbeitstag erledigen. Wer alle Punkte schon Tage zuvor erledigt hat, kann sich anschliessend auf die Reiseplanung und -vorbereitung konzentrieren.

5. Rechtzeitiger Abfahrts-Check

Der Koffer ist gepackt, die Checkliste abgearbeitet und der Reisepass griffbereit, doch vor Verlassen des Hauses, sollte unbedingt noch geprüft werden, ob Busse sowie Bahnen auch planmässig und pünktlich fahren. Denn wenn dies nicht der Fall ist, kann man noch rechtzeitig agieren, sich um eine Alternative kümmern und auf ein Taxi oder doch das eigene Auto zurückgreifen. Ein gutes Zeitmanagement ist besonders dann wichtig, wenn man unnötigen Stress am Flughafen vermeiden will. Ist man zwei bis drei Stunden vor Abflug bereits vor Ort, kann man Kontrolle und Check-In ganz in Ruhe erledigen und startet so entspannt in seinen Urlaub.

Redaktion finanzen.net