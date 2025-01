ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 630 auf 805 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der US-Präsident Donald Trump fordere von den Nato-Ländern zwar ein Ziel für die Verteidigungsausgaben in Höhe von 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der Markt nehme aber wohl 3 Prozent als Basisszenario an, schrieb Analyst Sven Weier am Mittwochabend. Dies sei aber noch nicht vollständig eingepreist. Die genauen Auswirkungen einer Ausgabenerhöhung ließen sich für Rheinmetall noch nicht quantifizieren, er rechnet aber nun auf längere Sicht mit einem Verhältnis Verteidigung zu BIP von 2,5 bis 3,0 Prozent, von derzeit 2,1 Prozent./ck/ag;