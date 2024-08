FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Rheinmetall anlässlich der angekündigten Übernahme des US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance von 558 auf 645 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transaktion sei aus Bewertungsgründen attraktiv und mittelfristig wertsteigernd, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend bei dem Kauf sei, dass der Rüstungskonzern und Autozulieferer auf einen Schlag massiv die Produktionskapazitäten in den USA vergrößere, zusätzliches Know-how bei Produkten gewinne und den Zugang zum US-Militär verbessere./edh/ajx;