LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 834 Euro belassen. Der Großküchenausrüster habe beim Umsatz die Markterwartung erfüllt und beim operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die stetige Umsatzdynamik bleibe dank wichtiger Wachstumsregionen und neuer Produkte sowie stabiler Margenaussichten vielversprechend, dürfte sich aber bereits in der Bewertung widerspiegeln./la/ajx;