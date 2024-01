HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE nach Eckdaten für 2023 von 93 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz eines vorsichtigen Ausblicks des Sportmodekonzerns stellte Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die positiven Aspekte ab. So sei das zugrundeliegende Wachstum im vierten Quartal besser gewesen als das des Kontrahenten Nike im bis Ende November laufenden Quartal. Die Kursreaktion der Puma-Aktien hält der Experte für übertrieben./bek/mis;