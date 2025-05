NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Daniel Kerven passte seine Prognosen für den Medienkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen, den Verivox-Verkauf sowie den Rückkauf von Minderheitsanteilen an Nucom und ParshipMeet an. Seine Gewinnerwartung (EPS) für 2025 bleibe 20 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb der Experte./rob/edh/ajx;