NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 4,70 auf 4,95 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell nach den vorgelegten Zahlen des Medienkonzerns für 2024 und dem Ausblick auf 2025. Die Streaming-Plattform Joyn dürfte künftig der Umsatztreiber im Bereich Unterhaltung sein. Auch über die Gespräche von ProSieben mit General Atlantic über den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an Nucom und ParshipMeet fasste Maas ihre Erwägungen zusammen./ck/tih;