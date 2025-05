NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Ergebnisse deutscher TV-Konzerne spiegelten wie erwartet einen schwachen inländischen Werbemarkt wider, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei ProSiebenSat.1 sei der Umsatz leicht gesunken, habe aber knapp über den Erwartungen gelegen. Sie verwies speziell auf die gesunkenen Werbeerlöse im TV-Programm./tih/edh;