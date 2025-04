Porsche 44.51 CHF 8.97% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal und einem revidierten Ausblick von 62 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Handelskonflikte und ihre unmittelbaren Auswirkungen durch Zölle führte Analyst Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Begründung an. Zudem erlahme das Geschäft mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Weitere Senkungen der Schätzungen am Markt seien wahrscheinlich./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 16:05 / GMT



