NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers und Reifenherstellers rechnet Jose Asumendi mit einem starken zweiten Quartal. Die Marge im Zuliefergeschäft sollte eher am oberen Ende der Unternehmenszielspanne liegen, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im Reifengeschäft geht er von einem gegenüber dem Jahresauftakt schwächeren Wert aus. Hier wolle das Management im zweiten Halbjahr über weitere Preiserhöhungen die möglichen Auswirkungen von US-Zöllen kompensieren./rob/gl/ag;