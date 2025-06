NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Die Marge im ersten Halbjahr dürfte wegen negativer Wechselkurseffekte im zweiten Quartal mit 4,3 Prozent unter dem Zielkorridor des Autozulieferers liegen und der Umsatz bei 10,6 Milliarden Euro, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er senkte seine Schätzungen für 2025/26, geht aber von einer Bestätigung der Jahresziele sowie einer stärkeren zweiten Hälfte aus - basierend auf einem höheren Wachstum in China und den Auswirkungen von Kostensenkungsmaßnahmen. Ein Kapitalmarkttag im zweiten Halbjahr werde die mittelfristigen Unternehmensziele offenlegen./rob/gl/ag;