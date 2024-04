NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Ergebnisse einer neuen Studie zur obstruktiven Schlafapnoe (OSA) überschatteten den OSA-Markt, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies könnte für den Medizintechnikkonzern eine weitere Hürde darstellen, die Erträge zu konstanten Wechselkursen in naher Zukunft wiederherzustellen./edh/gl;