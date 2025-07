NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Julien Dormois betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, der Gesundheitstechnik-Hersteller habe im zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz angestiegen, während der Konsens mit einem Rückgang gerechnet habe. Margenseitig ergebe sich im Erwartungsvergleich ein ähnliches Bild./tih/nas;