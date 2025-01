ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im europäischen Medizintechnik-Bereich gebe es ermutigende Nachrichten, schrieb Graham Doyle in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Zum Beispiel seien Aussagen von GE Healthcare ein frühes Anzeichen für eine Erholung. Auch wenn sich die Anlegerstimmung wende, bleibt er vorsichtig wegen anderer Ereignisse, die dem gegenüber stünden. Unter anderem verwies er auf die Situation in China./tih/ag;