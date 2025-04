Philips 22.50 CHF -2.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für den 6. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal dürften einen deutlicheren organischen Umsatzrückgang beim Medizintechnikkonzern belegen als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Richard Felton in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im Jahresverlauf sehe er aber weiterhin Spielraum für eine Verbesserung. Die Aktie bleibe zudem attraktiv bewertet./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





