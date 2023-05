Pfizer 35.13 CHF -1.20% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Pfizer von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Für den US-Pharmakonzern sei es ein schwieriger Jahresauftakt gewesen, wie eine extrem schwache Kursentwicklung in diesem Jahr zeige, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihrer Ansicht nach wird sich die Aktie seitwärts bewegen, solange es in der Produktpipeline keine bedeutenden Fortschritte gibt. Das niedrigere Kursziel begründete sie mit mehr Unsicherheit unter anderem im Nachgang der Pandemie./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 16:43 / HKT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.