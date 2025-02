NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach den Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, was vor allem an Covid-19-Mitteln, dem Blutgerinnungshemmer Eliquis sowie dem Krebsmittel Ibrance gelegen habe, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen deutlich verfehlt habe dagegen der RSV-Impfstoff Abrysvo. Tewari geht davon aus, dass die Zielsetzungen für das Jahr 2025 vor diesen Hintergründen erreichbar sind./tih/he;