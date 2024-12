NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 US-Dollar belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns habe seine und die anlegerseitigen Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank Potenzialen mit Mitteln gegen Fettleibigkeit äußerte er sich weiterhin zufrieden mit den Aussichten der Aktie für das Jahr 2025./tih/mis;