FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 133 auf 129 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bestände der Verbraucher in den einzelnen Absatzregionen deuteten auf eine fortdauernde Abschwächung des Spirituosenmarktes hin, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/edh;