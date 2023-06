NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy richtete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für europäische Getränkehersteller von 2024 bis 2025 neu aus unter der Annahme, dass sich das Wachstum nach den besonders starken post-pandemischen Jahren und der erhöhten Inflation in diesem Jahr wieder normalisiere. Aktien von Spirituosenherstellern sollten Anleger erst nach der Wachstumsnormalisierung wieder aufgreifen./ajx/tih;